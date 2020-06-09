Ученые обнаружили признаки эпидемии COVID-19 в Китае в августе 2019 года

Анализ спутниковых снимков парковок около больниц и запросов в китайском поисковике Baidu показал, что эпидемия коронавируса началась в Ухане не в ноябре–декабре, а в августе 2019 года. Такое предположение выдвинули ученые из Гарвардского университета.

Расследование ученых показало, что в августе 2019 года, согласно спутниковым снимкам, на парковках около уханьских больниц резко выросло число машин. Пик загрузки парковок — примерно на 67–90% больше, чем в 2018 году, — был достигнут 1 декабря. Примерно тогда был официально зарегистрирован первый случай COVID-19.

Ученые также проанализировали количество запросов по словам «кашель» и «диарея» — двум симптомам коронавируса, которые в большинстве случаев не проявляются при обычном сезонном гриппе. Количество таких запросов начало расти в августе.

Исходя из этого, исследователи делают вывод, что в августе в Ухане «более чем вероятно» существовала какая‑либо эпидемия, — возможно, COVID-19.

Если эпидемия коронавируса действительно началась в Ухане в августе 2019 года, это объясняет странность того, что ни один из первых 14 зараженных не имел отношения к рыбному рынку в Ухане, — оттуда, согласно официальной версии Китая, началось распространение COVID-19.

В России 9 июня официально обнаружено 8595 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране заразились 485 253 человека.