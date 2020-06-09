Amazon купил права на российский мультсериал «Дракоша Тоша»

Американская стриминговая платформа Amazon Prime купила права на показ российского мультсериала «Дракоша Тоша», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя продюсерской компании «Той Рой Медиа». Теперь зрители Amazon Prime в США и Канаде смогут посмотреть первый сезон мультсериала, который состоит из 26 пятиминутных серий.
Кроме того, летом мультфильм появится также на онлайн-платформах Tubi и Pluto — они принадлежат компаниям 20th Century Fox и Viacom соответственно. Об этом «Коммерсанту» рассказал коммерческий директор «Той Рой Медиа» Евгений Венковский.
Это не первый случай покупки Amazon российского контента. Ранее компания приобретала права на сериалы «Молодежка», «Психологини» и «Лондонград» у «СТС Медиа», а также на сериал «Содержанки» видеосервиса Start, реалити-шоу «Инстаграмщицы» телеканала «Пятница» и сериал «Спящие».
Детскими мультфильмами российского производства также не впервые интересуются за рубежом. Так, на стриминговой платформе Netflix доступен мультсериал «Маша и Медведь». Ранее эта же компания покупала права на показ «Смешариков».