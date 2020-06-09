Посещаемость торговых центров в Москве составила половину от прошлогодней

За первую неделю после снятия ограничений на работу, с 1 по 7 июня, число посетителей московских торговых центров снизилось на 43% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Watcom.

Речь идет о неделе, когда запрет на работу непродовольственной розницы в Москве из‑за эпидемии коронавируса уже был снят, а режим самоизоляции — еще нет.

По данным Watcom, в будни трафик находился на уровне 45–50% от прошлогоднего, а в выходные поднимался до 55–60%. Глава агентства Роман Скороходов считает, что в дальнейшем ситуация улучшится.

Собеседники «Ведомостей» рассказали, что лучше всего ситуация с посещаемостью обстоит у торгово-развлекательных центров, меньше всего посетителей у брендовых магазинов ближе к центру Москвы.

Похожие данные приводят и аналитики «Магазина магазинов» — по их прогнозу, в июне трафик составит 50–70% от докризисных показателей.