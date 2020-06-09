IBM отказалась от разработки систем для распознавания лиц на фоне протестов в США

Компания IBM больше не будет разрабатывать и продавать программное обеспечение для распознавания лиц. Такое решение принято в связи с протестами против полицейского произвола, которые проходят в США и других странах, пишет The Verge со ссылкой на заявление генерального директора компании Арвинд Кришна.

«IBM выступает решительно против и не потворствует использованию технологии распознавания лиц для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценности и принципам доверия и прозрачности», — приводит издание слова Кришны.

Глава компании также призвал начать общенациональную дискуссию о том, в каких случаях и как именно стоит применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов.

Протесты против полицейского насилия в США начались в конце мая — поводом для них стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Несмотря на это, в нескольких десятках штатов США протесты только усилились — власти ввели комендантский час, а пострадавшие и погибшие есть как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. Подробнее о том, как проходят протесты, вы можете посмотреть в нашем материале.