Forbes: на российской таможне с мая застряли тысячи зарубежных посылок

Тысячи зарубежных посылок застряли на складах российской таможни из‑за технических проблем, сообщает Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации экспресс-перевозчиков (АСЭП) в Федеральную таможенную службу (ФТС).

Причиной значительных задержек оказались изменения в порядке оформления электронных деклараций, которыми пользуются не менее 17 курьерских компаний. С 1 февраля в силу вступил новый приказ ФТС, позволяющий декларировать 100 посылок, а не 500, как раньше.

Проблемы также связаны с новым программным обеспечением ФТС, которое как раз и позволяет декларировать не более 100 посылок. Софт работает с большим количеством ошибок, которые серьезно затрудняют оформление деклараций.

Уточняется, что большинство грузов, скопившихся к концу мая, все же были отправлены адресатам, однако сбой может повториться. «Системная проблема одна — когда новый программный продукт включают, его дорабатывать на нас начинают, как на кроликах испытывать», — считает президент АСЭП Владимир Саркисов.