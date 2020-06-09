Пятая часть фитнес-клубов Москвы не пережила карантин

От 15% до 20% фитнес-клубов Москвы закрылись во время и после периода самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольгу Киселеву.

По ее словам, это связано с низкой маржинальностью подобного бизнеса — фитнес-клубы живут только за счет оборотных средств, а все продажи в отрасли пришлось остановить в марте из‑за карантина. «Подушки безопасности нет», — уточнила Киселева. До пандемии в столице работали 1800 фитнес-объектов с более чем 75 тыс. сотрудников.

В Москве отменяют карантин — с сегодняшнего дня, 9 июня, в столице перестанут действовать режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Снятие всех ограничений пройдет в три этапа, второй запланирован на 16 июня, а третий — на 23 июня, именно тогда запланировано открытие спортивных клубов столицы.