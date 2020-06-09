Руфус Уэйнрайт посвятил свой сингл «You Ain't Big» протестам против расизма

Американо-канадский певец Руфус Уэйнрайт выпустил сингл «You Ain't Big» о тонкостях работы музыкальной индустрии. Однако, по его собственным словам, в контексте продолжающихся в США протестов, аполитичная суть песни неожиданно обрела протестный смысл.

«Изначально эта песня была аполитичной. Этот винтажный звук отсылает нас к классическому американскому кантри из 40х и 50х, а кадры хроники, сопоставляющие, как в США жили тогда белые и афроамериканцы, — грустное напоминание. Мне кажется, песня созвучна нашему времени и несет в себе определенный смысл», — объяснил сам Уэйнрайт.