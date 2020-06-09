Руфус Уэйнрайт посвятил свой сингл «You Ain't Big» протестам против расизма

Американо-канадский певец Руфус Уэйнрайт выпустил сингл «You Ain't Big» о тонкостях работы музыкальной индустрии. Однако, по его собственным словам, в контексте продолжающихся в США протестов, аполитичная суть песни неожиданно обрела протестный смысл.
«Изначально эта песня была аполитичной. Этот винтажный звук отсылает нас к классическому американскому кантри из 40х и 50х, а кадры хроники, сопоставляющие, как в США жили тогда белые и афроамериканцы, — грустное напоминание. Мне кажется, песня созвучна нашему времени и несет в себе определенный смысл», — объяснил сам Уэйнрайт.
Трек войдет в грядущий альбом Руфуса Уэйнрайта «Unfollow the Rules», релиз которого запланирован на 10 июля (в сети уже есть синглы «Alone Time», «Trouble in Paradise» и «Damsel in Distress»). Также накануне певец выпустил документальный фильм о работе над пластинкой.
В США в разгаре протесты и беспорядки — они начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.