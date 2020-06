Руфус Уэйнрайт посвятил свой сингл «You Ain't Big» протестам против расизма

Трек войдет в грядущий альбом Руфуса Уэйнрайта «Unfollow the Rules», релиз которого запланирован на 10 июля (в сети уже есть синглы «Alone Time», «Trouble in Paradise» и «Damsel in Distress»). Также накануне певец выпустил документальный фильм о работе над пластинкой.