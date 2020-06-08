Pornhub обвинили в расизме, несмотря на поддержку движения #BlackLivesMatter

Pornhub объявил, что пожертвует 100 тыс. долларов организациям, борющимся за равенство. Однако это не уберегло репутацию бренда: компанию обвинили в двойных стандартах и монетизации расизма. Дело в том, что на портале можно найти множество роликов с откровенно расистским содержанием или описанием.

«Если вы против расизма, то почему эти видео до сих пор доступны на вашем сайте», — возмутились пользователи соцсетей, прикрепляя к критическим постам описание роликов Pornhub.