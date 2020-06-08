Рогозин сравнил работу Роскосмоса с шедеврами Микеланджело и Тициана

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал колонку для журнала Forbes, в которой рассказал о своих мыслях в связи с успешным запуском корабля Crew Dragon Илона Маска. По словам главы госкорпорации, Crew Dragon еще предстоит себя зарекомендовать.

«Наш «Союз МС» заслужил репутацию самого надежного космического корабля в мире. Мы имеем уникальную статистику в 173 успешных полета. <…> Эта статистика и есть его золотая визитная карточка. Американским инженерам такую репутацию еще предстоит заслужить. Я искренне желаю им в этом удачи», — написал Рогозин.

Говоря о девяти годах, когда американские астронавты отправлялись в космос на российских «Союзах», Рогозин отметил: «Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный Роскосмосом американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен».

Гендиректор Роскосмоса добавил, что российские «Союзы» модернизируются, «оставаясь современной машиной». Но в создании новой космической техники, по мнению Рогозина, есть «серьезные проволочки и даже поколенческие разрывы».

Недавно компания Илона Маска SpaceX и NASA впервые за девять лет вывели на орбиту с территории США пилотируемый космический корабль. До этого американских астронавтов доставляли на МКС только российскими «Союзами». NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — писал в 2014 году Рогозин в твиттере. Ответа пришлось ждать 6 лет. «Батут работает!», — пошутил Илон Маск на пресс-конференции после успешного запуска Crew Dragon.