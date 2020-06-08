Faces & Laces перенесли на следующий год

Московская выставка Faces & Laces, посвященная уличной моде, спорту, субкультурам и современному искусству, в этом году не состоится. Организаторы решили перенести ее на следующий год, опасаясь за здоровье гостей и участников.
«Адаптируясь к новой реальности, команда организаторов работает над серией связанных проектов и активностей, которые станут преддверием юбилея Faces&Laces — в 2021 году бренд отметит пятнадцатилетие», — заявили организаторы выставки в инстаграме.
Регистрация для участников продолжается, все заявки организаторы рассмотрят к выставке следующего года. В ближайшее время будут анонсированы детали концептуальной серии событий, а также юбилейной выставки.
Faces & Laces должна была пройти в Москве с 15 по 16 августа. В прошлом году на мероприятии выступили Sonic Death, Boulevard Depo, Lil Ugly Mane и «Масло черного тмина».