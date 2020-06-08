Netflix получил права на товарный знак «Космические силы» в Европе, Австралии, Мексике и других странах, сообщил The Hollywood Reporter. Спор о правах возник из‑за того, что Дональд Трамп назвал «Космическими силами» новое военное подразделение США, а у Netflix есть сериал с таким же названием.

Netflix, похоже, опередил американские военно-воздушные силы, во всяком случае, вне США. В Штатах у американских ВВС есть соответствующая отложенная заявка, но решение о регистрации пока не принято. Однако стриминговый сервис начал подавать заявки на регистрацию товарного знака Space Force уже в январе 2019 года, в то время как военное подразделение было создано лишь в конце того же года.

Пока Трамп не предпринимает попыток оспорить товарный знак. Собеседник The Hollywood Reporter из военно-воздушных сил США прокомментировал возможный спор: «На данный момент мы не в курсе никаких конфликтов, связанных с торговой маркой Space Force и одноименным сериалом, спродюсированным Netflix. Мы желаем Netflix и продюсерам шоу всего наилучшего в их креативном отображении нашей новой военной силы».