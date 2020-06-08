В Москве задержали автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова

«Встретили на выходе из подъезда, сказали, что нужно проехать в Пресненский ОВД для составления протокола по статье 20.2 КоАП за участие в несогласованном шествии. Сейчас сижу в микроавтобусе, едем», — рассказал активист.

В Москве на выходе из своего дома задержали автора телеграм-канала «Протестный МГУ» активиста Дмитрия Иванова . Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на Иванова.

Поводом для задержания стало участие Иванова шествии 5 июня после освобождения из Пресненского ОВД. Тогда были задержаны 13 человек, которые участвовали в одиночных пикетах на Петровке.

«В этот день, во время пикетов на Петровке, 38, участников задержали силовики, и меня за компанию, хотя я с пикетом не выходил. Когда же нас выпустили из ОВД, мы все вместе пошли назад, крича разные кричалки. Видимо, будут оформлять за это», — пояснил Иванов «Новой газете».

Позже полицейские задержали еще трех участников шествия — активистов Олега Дзуцева, Матвея Александрова и Эмиля Юнусова. Им вменяют статью о нарушении правил акции (часть 5, статьи 20.2 КоАП). Александрова и Иванова оставляют на ночь в отделе полиции.