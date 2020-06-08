Более 70 членов участковых избирательных комиссий выступили против выборов 1 июля

Несколько членов избирательных комиссий призвали коллег не участвовать в организации выборов по поправкам в Конституцию. Об этом они заявили в открытом письме, на которое обратил внимание координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

«Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе… Более того, участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей», — написали члены УИК в открытом письме.

Они назвали голосование 1 июля «бессмысленным риском», а также отметили, что «еще 20 марта Элла Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это жест доброй воли со стороны Президента, который хочет услышать народ». «Но нужно ли делать это такой ценой?» — задают вопрос члены УИК.

На данный момент к обращению присоединились более 70 членов избирательных комиссий из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чувашии и других регионов. Всего в стране, по данным Волкова, почти 900 тысяч членов УИК.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. На нем не будут записывать паспортные данные граждан (достаточно будет подписи избирателя), а представители СМИ не смогут наблюдать за подсчетом его результатов. «Афиша Daily» разбиралась, как будет проходить плебисцит и о каких поправках нужно узнать перед тем, как отдать свой голос.