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Дайджест

В Москве снимают карантин, вышел посмертный клип Принса и другие новости дня

Семён Гудошников
Вчера в 20:31

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Подробнее о том, какие организации когда откроются, можно прочитать здесь.

Даже после отмены карантина москвичи будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. «Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии», — заявил Сергей Собянин.

Россия начала открывать границы. Жители страны смогут уехать за границу на работу, учебу или если им нужно ухаживать за родственниками. Иностранцам можно будет приехать в Россию только на лечение или для ухода за родственниками.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

За прошедшие сутки в России выявили 8985 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 476 658.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом благодаря нравственным нормам. Он также поблагодарил социальных работников за помощь, назвав ее богоугодным делом.

Абитуриенты смогут подать заявления в вузы с 20 июня, в том числе дистанционно. Результаты ЕГЭ для этого не понадобятся — их можно будет отправить уже после сдачи экзаменов.

В Москве сносят конструктивистский поселок Русаковка. Один из домов был частично разрушен еще на прошлой неделе, сейчас к сносу готовят еще три здания.

Семья Принса выпустила посмертный клип на его песню «Baltimore». Она посвящена беспорядкам в городе Балтиморе в 2015 году.

Режиссер «Чернобыля» Юхан Рэнк снимет пилотный эпизод экранизации игры The Last of Us. Над сериалом он работает вместе со своим коллегой по «Чернобылю» Крейгом Мазином.

Музей «Гараж» откроется для посетителей 16 июня, а за четыре дня до этого перед ним появится инсталляция «Трансформер» казахского художника Ербосына Мельдибекова. Книжный магазин «Гаража» заработает уже через пару дней.

С 11 по 18 июня Москино проведет неделю онлайн-премьер Международного фестиваля документального кино Doker. Посмотреть трансляции фильмов можно на «Афише».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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