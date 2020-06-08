Музей Москвы проведет онлайн-беседу об образовании в период пандемии

Музей Москвы проведет 9 июня онлайн-беседу «Об образовательных проектах» из цикла «Как меняется городская жизнь». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Беседа станет заключительной встречей цикла. В ней примут участие эксперты из вузов, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Они обсудят влияние пандемии на систему образования и трудности, с которыми сталкиваются образовательные проекты при переходе в онлайн.

Участники поговорят о платформах и техниках, которые используют для повышения эффективности обучающего процесса, а также о сходствах и различиях методов удержания внимания взрослых и детей.

Среди участников — руководитель Высшей школы урбанистики при ВШЭ Кирилл Пузанов, заместитель директора по набору учеников школы «Летово» Лариса Корабельщикова, продюсер образовательной программы «Учитель для России» Ольга Корешева, академический директор Universal University Соня Смыслова, соосновательница и куратор образовательных программ Dedu Center Виктория Дерюгина и сооснователь компании Smart Course Тимур Жаббаров.

Модератором дискуссии выступит директор музейных программ НПК «Криптонит» Лидия Лобанова. Начало трансляции — 9 июня, в 19.00, посмотреть ее можно будет на «Афише». Просмотр бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться.