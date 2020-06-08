Роскино открыло виртуальный контент-маркет для иностранных закупщиков кино и сериалов

Роскино открыло виртуальный контент-маркет для зарубежных закупщиков кино- и сериальных премьер. В программе мероприятия — более 150 часов фильмов, анимации, телешоу и диджитал-контента, пишет Variety.
Среди представленных проектов — провокационная психологическая теледрама «Психо» режиссера Федора Бондарчука, телесериал Елены Хазановой «Надежда», антология «Игры, в которые играют люди» Константина Богомолова, «Шесть пустых мест» Петра Тодоровского.
Также в список попали драма «Спросите Марту» Флюзы Фархшатовой, научно-популярная комедия «Проект «Анна Николаевна» Максима Пежемского, романтическая драма «Серебряные коньки» Михаила Локшина, подростковая комедия «Проблемные подростки» Рустама Ильясова, драмеди «Портрет неизвестного» Сергея Осипяна и драма «Земля Эльзы» Юлии Колесник.
Контент-маркет, на котором будут представлены все эти киноработы, пройдет с 8 по 15 июня. В рамках мероприятия пройдут презентации, питчинги, панельные дискуссии и специальная секция копродукции. Все они пройдут онлайн, на платформе, разработанной петербургской компанией SPB TV. В маркете примут участие 400 игроков кинорынка из 55 стран мира.