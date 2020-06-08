Музей «Гараж» откроется для посетителей 16 июня. Перед ним появится инсталляция «Трансформер»

Музей современного искусства «Гараж» откроется вновь после карантина 16 июня. Книжный магазин «Гаража» заработает еще раньше — уже в среду, 10 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что выставочные залы и музеи могут начать работать с 16 июня — в этот же день готов открыться и «Гараж», приостановивший работу 14 марта из‑за распространения коронавируса.

Еще до открытия, в день рождения музея — 12 июня, на площади Искусств в парке Горького откроется инсталляция казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Гаража». Она представляет собой изменяемый монумент, посвященный истории Центральной Азии и кризису национальной идентичности.

«Проект казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер», созданный для программы Garage Square Commission, — результат авторского исследования истории монументов в сквере Эмира Тимура в Ташкенте, который за свою столетнюю историю сменил шесть названий, в то время как украшающий площадь монумент менялся восемь раз», — рассказали в музее.