Музей «Гараж» откроется для посетителей 16 июня. Перед ним появится инсталляция «Трансформер»

Музей современного искусства «Гараж» откроется вновь после карантина 16 июня. Книжный магазин «Гаража» заработает еще раньше — уже в среду, 10 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что выставочные залы и музеи могут начать работать с 16 июня — в этот же день готов открыться и «Гараж», приостановивший работу 14 марта из‑за распространения коронавируса.
Еще до открытия, в день рождения музея — 12 июня, на площади Искусств в парке Горького откроется инсталляция казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Гаража». Она представляет собой изменяемый монумент, посвященный истории Центральной Азии и кризису национальной идентичности.
«Проект казахского художника Ербосына Мельдибекова «Трансформер», созданный для программы Garage Square Commission, — результат авторского исследования истории монументов в сквере Эмира Тимура в Ташкенте, который за свою столетнюю историю сменил шесть названий, в то время как украшающий площадь монумент менялся восемь раз», — рассказали в музее.
Инсталляция высотой четыре с половиной метра будет походить на детский деревянный конструктор со сменными насадками в виде частей бывших памятников. Пять вариаций монумента будут сменять друг друга в соответствии со списком советских, казахских, киргизских, российских, таджикских, туркменских и узбекских государственных праздников, напоминая, как отмечают в музее, «что целые народы могут быть игрушкой в чьих-то руках».
Открытие проекта пройдет онлайн в 19.00: куратор проекта Андрей Мизиано побеседует с Ербосыном Мельдибековым на платформе Zoom.
Ранее в музее рассказали, что выставочная программа на 2020 год была скорректирована. Выставки «Секретики: копание в советском андеграунде. 1966–1985», «Мы храним наши белые сны», «Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» и «Atelier E.B «Прохожий» продлены до августа. Инсталляция Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание» — до 30 июля.