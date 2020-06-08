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Подать заявления в вузы можно будет с 20 июня. Результаты ЕГЭ для этого не понадобятся

Семён Гудошников
Сегодня в 17:20

Абитуриенты смогут подать заявления в вузы с 20 июня, в том числе дистанционно. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс». Результаты ЕГЭ при этом можно будет отправить в вузы уже после сдачи экзаменов.

Премьер напомнил, что в этом году государственная итоговая аттестация и ЕГЭ разделяются. Так, все выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи экзаменов. В среднепрофессиональные образовательные учреждения будут зачислять по оценкам в аттестате. Те, кто захочет получить высшее образование, должны будут сдать ЕГЭ — это собираются сделать 736 тыс. школьников.

«29 и 30 июня состоится пробный экзамен. Мы проверим без участия детей, насколько технически отлажена система. Основной же экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Еще два дня — 24 и 25 июля — резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут два экзамена. Кроме того, у тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе», — отметил Мишустин.

В конце марта сдачу экзаменов для девятиклассников и одиннадцатиклассников перенесли с конца мая на начало июня, затем — на еще более поздний срок. При этом ОГЭ ранее был полностью отменен, а ЕГЭ перестал быть обязательным: его могут сдавать только те, кто собирается поступать в вуз, остальным выдадут аттестаты без экзаменов.

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