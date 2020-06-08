Блогер заплатил 50 тыс. долларов строителям самой высокой башни из Lego (девятиметровой!)

Ютьюб-блогер Mr. Beast организовал конкурс с призовым фондом 50 тыс. доларов на самую высокую в мире башню из конструктора Lego. Победители обошли проигравших всего на 2,5 сантиметра.

В течение двенадцати часов две команды из четырех человек каждая строили башни из крупных деталей Lego. Участники могли швырнуть шаром для боулинга во вражескую башню (разрушить лего-постройки не так‑то просто, как может показаться), пользоваться подъемниками и принимать участие в мини-челленджах.