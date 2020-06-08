Гимн интернета «Africa» группы Toto сыграли на катушках Теслы. Получилось эпично!

Неофициальный гимн интернета и главный сетевой символ ностальгии — легендарную песню «Africa» группы Toto — сыграл на катушках Теслы владелец канала Franzoli Electronics, который специализируется на таких каверах.

«Вот короткое описание происходящего для тех, кто ничего не понял из видео: главный громкий звук издают вспышки катушек Теслы. Они буквально играют музыку в соответствии с запрограммированными фазой, частотой и модуляцией! Нет динамиков, специальных аудио- и видеоэффектов. В жизни все выглядит еще лучше, а звук почти как в оригинале, разве что без ударных», — объяснил автор кавера.