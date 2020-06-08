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Режиссеру «Фантастической четверки» не позволили взять на главную женскую роль темнокожую актрису

Анастасия Цой
Сегодня в 16:48

Режиссер «Фантастической четверки» Джош Транк рассказал, что студия не позволила ему взять на главную женскую роль темнокожую актрису. Об этом пишет «Кинопоиск».

Изначально Транк планировал, что всех членов семьи Шторм сыграют темнокожие актеры, но в итоге роль Сью досталась Кейт Маре. А роли ее брата и отца исполнили Майкл Б.Джордан и Редж И.Кэти.

«За кадром по этому поводу было много споров. Я был заинтересован в черной Сью Шторм, черном Джонни Шторме и черном Франклине Шторме. Когда дошло до дела, я столкнулся с сильным сопротивлением моей идее взять темнокожую женщину на эту роль», — рассказал постановщик.

Он добавил, что жалеет о том, что не покинул проект, после того как ему не разрешили воплотить эту идею: «Оглядываясь назад, я осознаю, что должен был уйти, когда все понял, и теперь мне стыдно, что я так не поступил. Потому что это не те ценности, которые я отстаиваю в своей жизни. Я постоянно говорю о себе, что готов делать то, во что я верю, даже если из‑за этого пострадает моя карьера. И теперь мне неприятно, что тогда я отказался бороться до конца».

«Фантастическая четверка» вышла в 2015 году. Фильм провалился в прокате и был плохо принят критиками.

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