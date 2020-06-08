Путин подписал закон о едином реестре личных данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра личных данных граждан страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В этом реестре будут храниться около 30 видов личных сведений россиян, включая паспортные данные, СНИЛС и ИНН, информацию о родственниках, семейном положении и «иные сведения». Доступ к базе будут иметь МВД, Минобороны, Минобрнауки, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды и Федеральная налоговая служба (ФНС), последняя также займется разработкой реестра.

О создании единой базы личных данных россиян еще в 2017 году сообщило Министерство юстиции, прошлым летом соответствующий законопроект одобрила Госдума. На днях Владимир Путин поручил разработать базу генетических данных россиян.