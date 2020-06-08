Владимир Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом благодаря нравственным нормам

Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом благодаря нравственным нормам. Об этом пишет ТАСС.

«Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия. Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», — сказал президент на онлайн-встрече с социальными работниками, у которых сегодня профессиональный праздник.

Он также поблагодарил социальных работников за их помощь, назвав ее «богоугодным делом»: «Речь идет о помощи ближним, эта традиция передавалась у нас из поколения в поколение, причем, без всякого преувеличения, всю тысячелетнюю историю России. Эти дела, что называется, в нашем культурном, нравственном коде».

В Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Снятие всех ограничений в столице разделили на три этапа. Подробно о том, что и когда откроется, мы писали здесь.

В России за сутки выявили 8985 случаев коронавируса, всего в стране уже 476 658 заразившихся.