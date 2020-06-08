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Песков: поправки об обнулении сроков Путина не было на сайте голосования из‑за технической ошибки

Семён Гудошников
Сегодня в 16:00

Информация о поправке к Конституции, касающейся обнуления президентских сроков Владимира Путина, появилась на сайте голосования после того, как на ее отсутствие обратили внимание журналисты. По мнению Пескова, информация могла «просто выпасть при заливке сайта» из‑за технических накладок, сообщает «Интерфакс».

Вот так поправку описывают на сайте: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок». Информация об обнулении на сайте голосования входит в пункт номер 7, который касается новых требований к высшим чиновникам, и написана в самом его конце.

На вопрос, почему информации об этой поправке нет на агитационных плакатах в городах России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Надо просто внимательно посмотреть» — а также отметил, что поправок к Конституции «гораздо больше, чем можно упомянуть в рекламных средствах».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. На нем не будут записывать паспортные данные граждан (достаточно будет подписи избирателя), а представители СМИ не смогут наблюдать за подсчетом его результатов. «Афиша Daily» разбиралась, как будет проходить плебисцит и о каких поправках нужно узнать перед тем, как отдать свой голос.

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