«Афиша» и Москино покажут онлайн спецпрограмму фестиваля документального кино Doker

Международный фестиваль документального кино Doker покажет с 11 по 18 июня свою специальную программу. Зрителей ждут 14 фильмов и серии вопросов и ответов с их создателями.

Картины фестиваля расскажут истории о поиске любви, самого себя и людях, которые решили бросить привычную жизнь ради мечты: например, «Пятое солнце» о финском путешественнике в погоне за солнечным затмением, «Чао, дорогой, я иду в бой» о фотомодели, обучившейся тайскому боксу в Таиланде, «Земля, которую мы выиграли» о фермерах-регбистах из Новой Зеландии и «Вавилонские мечтатели» об отчаянных израильских брейк-дансерах.

Каждый фильм покажут всего один раз в соответствии с расписанием. Посмотреть их можно бесплатно на сайте «Афиши» или Москино (там же можно посмотреть расписание).