Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, также известный своими резкими реплаями в твиттере, заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.

«Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем: отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!» — написал Ройзман. Он также признался, что все началось с незначительных симптомов, с которыми он справился за два дня.