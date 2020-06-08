Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, также известный своими резкими реплаями в твиттере, заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
«Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем: отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!» — написал Ройзман. Он также признался, что все началось с незначительных симптомов, с которыми он справился за два дня.
Свердловская область находится на пятом месте в России по числу случаев заражения коронавирусом — с начала пандемии там зарегистрировали 7688 пациентов с COVID-19, 43 из них умерли. За прошедшие сутки в России выявили 8985 случаев заражения коронавирусом, всего в стране уже 476 658 заразившихся. В мире число заразившихся уже перевалило за 7 млн.