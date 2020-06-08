Росприроднадзор планирует увеличить штрафы за вред экологии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова осенью предложит правительству повысить штрафы за вред экологии. Об этом она рассказала в интервью изданию «РБК».

«Штрафы за экологические правонарушения во всем мире — одни из самых дорогих, если не самые дорогие. У нас пока не так. И это мешает делать нам свою работу. Штрафы за вред экологии должны быть высокими в России. <…> Даже по Кодексу административных правонарушений в России совершенно незначительные штрафы. А это должно быть дорого», — заявила Радионова.

В данный момент размеры штрафов составляют до 30 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. рублей — для юридических. Глава Росприроднадзора не уточнила, на сколько именно следует увеличивать штрафы, но добавила, что эта мера нужна не для того, чтобы «замочить бизнес». «Если ты собираешься нарушать, тогда зачем тебя жалеть?» — считает Радионова.

Разговоры о повышении штрафов за вред экологии начались после аварии в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля». 29 мая там лопнула цистерна, из‑за чего в почву и реки Амбарную и Далдыкан попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.

На днях Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации в Норильске. Глава МЧС заявил, что ЧП локализовано. На сегодняшний день ликвидаторы последствий аварии собрали около 700 тонн водонефтяной смеси: ее обрабатывают сорбентом, а позже топливо будут вывозить. Все это делается за счет «Норникеля», без привлечения бюджетных средств. Предполагается, что всего будет потрачено более 10 млрд рублей.