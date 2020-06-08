«Коммерсант»: власти могут ограничить зарплаты руководителей государственных компаний

Российские власти могут ограничить зарплаты руководителей госкомпаний и госкорпораций. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Зарплаты топ-менеджеров, по информации источников издания, хотят привязать к трем минимальным зарплатам премьер-министра, то есть они смогут получать не более 30 млн рублей в год. Исключения возможны, но определять их будет лично президент.

В целом правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). Для тех компаний, в которых Россия не является единственным акционером, эти показатели будут рассчитываться из динамики выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих компаний будут утверждены отраслевые KPI.

Источники издания в компаниях, которые может затронуть новая инициатива, слышали о ней, но не получали никаких документов. Попытки ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний уже предпринимались: например, предлагалось привязать их к уровню зарплаты президента. Однако эта идея не была принята.

Правительство России контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях. Сейчас регулируются выплаты главам Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования — их зарплаты не должны превышать десять среднемесячных зарплат работников этих организаций.

В этом году Владимир Путин заявил, что его «коробят» высокие зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. По словам президента, так происходит, потому что компании нанимают иностранных специалистов и платят им высокие зарплаты. Себе они тоже повышают зарплаты, чтобы соблюдать разницу в доходах подчиненных и начальников.