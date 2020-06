«Импресарио» и МХТ сделали спектакль, премьера которого пройдет в вашей ванной

«Импресарио» и «Мобильный художественный театр» представят русскоязычную версию аудиоспектакля «Play in Your Bathtub» от американской театральной компании This Is Not a Theatre Company. Его создали в то время, когда Нью-Йорк стал центром пандемии коронавируса, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Премьера пройдет 9 июня в 19.30 по московскому времени прямо у вас в ванной. Перед началом спектакля участников просят ознакомиться с инструкцией и подготовить реквизит: например, расслабляющий напиток и свечи. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.