BTS пожертвовали миллион долларов на борьбу с расизмом

«Мы выступаем против расовой дискриминации. Мы осуждаем насилие. Вы, я и все мы имеем право на уважение. Мы будем вместе», — написала группа в своем официальном аккаунте в Twitter с хештегом #BlackLivesMatter.

K-pop-группа BTS и ее управляющая компания Big Hit Entertainment пожертвовали миллион долларов движению Black Lives Matter. Об этом пишет Variety.

Управляющая директор Black Lives Matter Кейли Скейлс поблагодарила артистов за эту помощь: «Темнокожие люди по всему миру страдают из‑за дискриминации, длившейся несколько веков. Мы тронуты щедростью BTS и других наших друзей, которые помогают бороться за жизни черных людей».

Многие знаменитые люди поддержали протестующих в США, некоторые и сами вышли на улицы: например, Канье Уэст принял участие в мирном протесте и пожертвовал два миллиона долларов семьям Джорджа Флойда и других жертв полицейского насилия. Протесты поддержали режиссер Дэвид Линч, уличный художник Бэнкси, сооснователь Reddit Алексис Оганян и многие-многие другие.

Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда: он погиб вследствие жестокого задержания полицейскими.