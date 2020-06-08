Первый канал вместо титров «Брата-2» под песню «Гудбай, Америка» показал видео протестов в США

На Первом канале показали фильм Алексея Балабанова «Брат-2», наложив на песню «Гудбай, Америка», которая звучит в конце, во время титров, видео протестов в США. Об этом пишет «Медиазона».
На видео американцы переворачивают автомобиль, разбивают витрину магазина, а полицейские бьют их дубинками и въезжают в толпу протестующих. После этих кадров началась программа «Время».
В США уже две недели продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда: он погиб после жестокого задержания полицейскими. Кое-где мирные акции переросли в беспорядки.