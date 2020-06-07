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Роулинг обвинили в трансфобии, RT подал в суд на Навального и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:28

В России выявили 8984 новых случая коронавируса. За сутки, по официальным данным, умерли 134 пациента с COVID-19.

В Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска. Как утверждают источники РБК, об этом должны объявить в понедельник, если только московский мэр Сергей Собянин «не внесет правки в последнюю минуту».

Росавиация предложит восстановить авиасообщение с 15 странами с 15 июля. Запрос об этом планируется направить в Роспотребнадзор в ближайшее время.

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали беспорядки в США на фоне убийства Джорджа Флойда. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, США пожинают то, что «внедряли в мировое сознание».

Петербургская блогерка Мария Магдалена Тункара рассказала об угрозах избиением и убийством. Ей стали поступать оскорбительные сообщения из‑за ее цвета кожи от незнакомых пользователей, угрожавших «заняться ей», «найти и пояснить, что так делать нельзя» и «вывезти в багажнике».

Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста за одиночный пикет. Он заявил, что власти «воспользовались историей с коронавирусом» и «решили закрутить гайки» — ограничить одиночные пикеты.

Российский телеканал RT подал в суд на политика и главу ФБК Алексея Навального, юристку фонда Любовь Соболь и издание Znak.com. Однако иск оставили без движения из‑за нарушений.

В Москве на открытии книжного фестиваля «Красная площадь» объявили финалистов литературной премии «Лицей» для начинающих писателей. Несколько членов жюри, попечителей и финалистов присутствовали на Красной площади, остальные были на прямой связи в Zoom.

Британскую писательницу Джоан Роулинг обвинили в трансфобии. Поводом для этого стала серия твитов, в которой Роулинг рассуждает о трансгендерных людях и понятии половой принадлежности в современном мире.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по сообщениям СМИ, уехали в Новую Зеландию под новыми именами. Остаток жизни им нельзя будет контактировать с прессой, а также родными.

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