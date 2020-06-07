«Посеяв хаос, они получили хаос у себя»: российский МИД прокомментировал беспорядки в США

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали беспорядки в США на фоне убийства Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя МИД Марии Захаровой.

По ее мнению, Соединенные Штаты столкнулись с последствиями идей, которые «они продвигали по всему миру: возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа, которые нужно преодолевать на законных основаниях».

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя. <…> Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

25 мая в Миннеаполисе при задержании погиб Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею Флойда, обвиняют в в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троим остальным предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где они переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. Во многих городах ввели комендантский час, сообщалось о погибших и раненых с обеих сторон. Когда протестующие подошли к Белому дому, Дональд Трамп укрылся в бункере.

На беспорядки отреагировали многие общественные деятели, например рэпер LL Cool J, зачитавший эмоциональный фристайл о том, почему протесты были неизбежны. В протестах очно или виртуально участвует и музыкальная индустрия. Погромы также затронули районы с магазинами люксовых брендов и уличной одежды; узнать, как отреагировали они, можно здесь.