The Sunday Times: Сергей и Юлия Скрипаль уехали в Новую Зеландию под новыми именами

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, ранее подвергшиеся отравлению ядом «Новичок» в английском городе Солсбери, переехали в Новую Зеландию под новыми именами. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве Великобритании.

Для того, чтобы лучше освоиться на новом месте, Скрипалям выделили выделили материальную поддержку, придумали новые биографии и оформили все необходимые документы, утверждает The Sunday Times. По информации издания, в качестве предполагаемого нового убежища для бывшего разведчика и его дочери также рассматривались страны, входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» наряду с Великобританией и Новой Зеландией — США, Австралия и Канада.

Уточняется, что остаток жизни Скрипалям придется провести под новыми именами и воздерживаться от контактов с прессой, знакомыми и родными. Как заявил бывший сосед Сергея Скрипаля Росс Кассади (именно он забирал Юлию Скрипаль из аэропорта Хитроу за день до отравления «Новичком»), в декабре он получил от экс-разведчика поздравительную открытку на Рождество.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Следователи утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, а исполнителями назвали «сотрудников ГРУ» Боширова и Петрова. Сами они объяснили свое появление в городе на час желанием посмотреть шпиль местного собора.

Вокруг этого отравления случился крупный международный скандал: Великобритания, США и ряд других государств выслали из своих стран российских дипломатов. Россия в ответ закрыла генконсульство США в Петербурге, а также Британский совет.

В начале июня вышел трейлер телесериала «Отравления в Солсбери» от телеканала «Би-би-си». Он расскажет о том, как обычные люди реагировали на «кризисные события на пороге своего дома — отравления «Новичком» в 2018 году».