На фестивале «Красная площадь» объявили финалистов литературной премии «Лицей»

В Москве на открытии книжного фестиваля «Красная площадь» объявили финалистов литературной премии для начинающих писателей «Лицей». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Лауреатами в номинации «Проза» стали Ринат Газизов (первое место, сборник рассказов «Отправление»), Сергей Кубрин (второе место, сборник рассказов «Мирный житель») и Екатерина Какурина (третье место, роман «Маркетолог от Бога»). В номинации «Поэзия» жюри победили Александра Шалашова, Евгения Ульянкина и Борис Пейгин.

Призовой фонд премии «Лицей» составляет 4,8 млн рублей. «Формат церемонии был необычным. Несколько членов жюри, попечителей и финалистов присутствовали на Красной площади, остальные были на прямой связи на платформе Zoom в виртуальном медиа-центре «Российской газеты», — рассказали организаторы мероприятия.

Председатель жюри премии, депутат и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов заявил, что финалистов четвертого сезона отличает «безоглядная смелость говорить о том, что другие умалчивают». Он отметил, что финалисты «Лицея» затрагивали самые разные острые темы, включая современную школу, экзамены ЕГЭ, ОГЭ, истории о детях и приютах.

Ранее на сайте Change.org запустили петицию с призывом перенести книжный фестиваль «Красная площадь» на конец лета или начало осени 2020 года. Автор петиции, журналист и писатель Сергей Лебеденко отметил, что проводить книжный фестиваль опасно в условиях, когда пандемия еще не окончена, а в Москве продолжает действовать режим самоизоляции.