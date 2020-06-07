перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джоан Роулинг пошутила о трансгендерах. Ее обвинили в трансфобии 15:15
На фестивале «Красная площадь» объявили финалистов литературной премии «Лицей» 14:01
Телеканал RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com. Иск оставили без движения из‑за нарушений 13:16
Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста 12:45
Петербургская блогерка рассказала об угрозах убийством из‑за ее цвета кожи 12:06
Mika Baumeister / Unsplash РБК: цифровые пропуска в Москве могут отменить с 14 июня
РБК: цифровые пропуска в Москве могут отменить с 14 июня 11:28
В России за сутки выявили почти 9 тыс. случаев коронавируса 10:55
Пародия Урганта на рекламу поправок в Конституцию, граффити Бэнкси и другие новости дня Вчера в 19:01 Дайджест
Владимир Путин поручил создать базу генетических данных россиян Вчера в 17:35
Иван Голунов заявил, что его прошлогоднее задержание не связано с материалом про ритуальный бизнес Вчера в 17:05
Бэнкси/Instagram Бэнкси нарисовал граффити, посвященное протестам в США против расизма
Бэнкси нарисовал граффити, посвященное протестам в США против расизма Вчера в 16:02
Ауф, локдаун и падра: «Яндекс» составил список новых слов десятилетия Вчера в 15:29
СМИ: в Норильске обнаружили превышение уровня вредных веществ в 200 раз Вчера в 14:35
Архитектурная премия Москвы объявила победителей. Ими стали пять проектов Вчера в 14:15
Алексис Оганян/Instagram Сооснователь Reddit покинул совет директоров и попросил назначить на его место темнокожего
Сооснователь Reddit покинул совет директоров и попросил назначить на его место темнокожего Вчера в 13:05
Сергей Собянин пообещал радикально ослабить режим ограничений в Москве на следующей неделе Вчера в 12:15
«Вечерний Ургант» снял пародию на ролик в поддержку поправок в Конституцию Вчера в 11:40
В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса Вчера в 11:01
Нейросеть научилась «на лету» делать из набросков фотореалистичные портреты 5 июня 2020  22:26
В Петербурге с 8 июня откроются непродовольственные магазины 5 июня 2020  22:07
Отключить рекламу

На фестивале «Красная площадь» объявили финалистов литературной премии «Лицей»

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:01

В Москве на открытии книжного фестиваля «Красная площадь» объявили финалистов литературной премии для начинающих писателей «Лицей». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Лауреатами в номинации «Проза» стали Ринат Газизов (первое место, сборник рассказов «Отправление»), Сергей Кубрин (второе место, сборник рассказов «Мирный житель») и Екатерина Какурина (третье место, роман «Маркетолог от Бога»). В номинации «Поэзия» жюри победили Александра Шалашова, Евгения Ульянкина и Борис Пейгин.

Призовой фонд премии «Лицей» составляет 4,8 млн рублей. «Формат церемонии был необычным. Несколько членов жюри, попечителей и финалистов присутствовали на Красной площади, остальные были на прямой связи на платформе Zoom в виртуальном медиа-центре «Российской газеты», — рассказали организаторы мероприятия.

Председатель жюри премии, депутат и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов заявил, что финалистов четвертого сезона отличает «безоглядная смелость говорить о том, что другие умалчивают». Он отметил, что финалисты «Лицея» затрагивали самые разные острые темы, включая современную школу, экзамены ЕГЭ, ОГЭ, истории о детях и приютах.

Ранее на сайте Change.org запустили петицию с призывом перенести книжный фестиваль «Красная площадь» на конец лета или начало осени 2020 года. Автор петиции, журналист и писатель Сергей Лебеденко отметил, что проводить книжный фестиваль опасно в условиях, когда пандемия еще не окончена, а в Москве продолжает действовать режим самоизоляции.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
рок
#Savethescene: «Казускома», «Сад имени Федора» (онлайн-трансляция)
Продолжение марафона в поддержку Powerhouse
драматический
Баязет (онлайн-трансляция)
Новый спектакль провокатора-интеллектуала Франка Касторфа по текстам Расина и Арто
электроника
«The BPM Festival Present Bamboleo»: Neverdogs, Yaya, Carlo Lio (онлайн-трансляция)
Танцевальный фестиваль на чилле
поп
«Dear Class of 2020» (онлайн-трансляция)
Звездный выпускной для американских школьников
рок
#Savethescene: «Деревянные киты», «Пасош», Lucidvox (онлайн-трансляция)
Интересные инди-проекты в поддержку знакового клуба
мюзикл
Мастер и Маргарита (онлайн-трансляция)
Screenlife-мюзикл по роману Булгакова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить