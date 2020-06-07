Специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста за одиночный пикет в Москве. Об этом сообщает «Новая газета.

«Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше. <…> Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться как‑то прекратить и, во всяком случае, ограничить», — рассказал он.

Азар отметил, что пикетная форма протеста стала популярной в последнее время и начала «бесить власть». «Ключевым моментом стала большая пикетная очередь у здания ФСБ. <…> Мне кажется, это их очень раздражило, они долго думали, что с этим делать», — заявил он.