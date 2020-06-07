Петербургская блогерка рассказала об угрозах убийством из‑за ее цвета кожи

Петербургская блогерка Мария Магдалена Тункара рассказала об угрозах избиением и убийством. Пост об этом она выложила в своем инстаграме.

По словам Тункары, ей стали поступать сообщения из‑за ее цвета кожи от незнакомых пользователей. В приведенных ей примерах таких сообщений пользователи всячески оскорбляют ее, угрожают «заняться ей», «найти и пояснить, что так делать нельзя», и «вывезти в багажнике», а также пишут, что «неграм в России не место», а она «не в Америке».

«Когда мне говорят, что в России уже все хорошо и расизма не бывает, то я хочу показать как люди реагируют на мои посты или шуточные тиктоки, которые показывают сюрреализм происходящего», — написала блогерка.

Она попросила помощи у блогерского сообщества и вспомнила ситуацию, когда подобные угрозы поступали бьюти-блогеру Андрею Петрову от членов группировки «Пила против ЛГБТ». «Теперь защита нужна мне, одному из самых крупных блогеров, рассматривающих проблему расизма в России. Все же самоизоляция самоизоляцией, а на улицу мне иногда выходить надо», — написала Тункара.

В феврале угрозы расправы получала ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова. Тогда злоумышленники (члены «Пилы против ЛГБТ») требовали выкуп в 250 биткоинов (около 160 млн рублей) за ее жизнь.