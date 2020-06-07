РБК: цифровые пропуска в Москве могут отменить с 14 июня

В Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуска, введенные для борьбы с распространением коронавируса и контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник «из числа компаний-партнеров столичной мэрии».

Как утверждает собеседник издания, об этом решении может быть объявлено в понедельник, «конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал ослабить режим ограничений в столице на следующей неделе. Городской глава отметил положительную динамику и уменьшение случаев заражения коронавирусом, он заявил, что «можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед».

В Москве с 1 июня открылись непродовольственные магазины, торговые центры, а также компании, оказывающие бытовые услуги (например, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские). Москвичам разрешили гулять, но по графику.

Ранее Собянин говорил, что большинство ограничений в городе снимут к 1 июля. При этом, по его словам, жители столицы должны будут носить маски и перчатки до появления вакцины (московский мэр рассчитывает, что это произойдет осенью или зимой), а вернуться к нормальной жизни смогут только через год.

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