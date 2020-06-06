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Пародия Урганта на рекламу поправок в Конституцию, граффити Бэнкси и другие новости дня 19:01 Дайджест
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Пародия Урганта на рекламу поправок в Конституцию, граффити Бэнкси и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 19:01

В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса. Умерли 197 пациентов с COVID-19, выздоровели 8708 человек. Всего в стране, по официальным данным, зарегистрировано 458 689 заболевших.

Сергей Собянин пообещал на следующей неделе радикально ослабить режим ограничений в Москве. По его словам, такое решение связано с тем, что в городе сохраняется положительная динамика: меньше стало заболевших COVID-19, пневмонии, вызванной вирусом, и смертей.

Больше четверти (27% или 9000) компаний из сферы услуг в Москве могут не пережить карантин. Сложнее всего придется кафе, ресторанам, фитнес-центрам, салонам красоты и предприятиям бытовых услуг.

В Telegram появилась коллекция гифок и возможность редактировать загружаемое видео. Кроме того, на фото и видео теперь можно ставить анимированные стикеры.

Сооснователь Reddit Алексис Оганян покинул совет директоров компании и попросил назначить на его место темнокожего человека. «Я поступаю так ради себя, своей семьи и своей страны», — заявил он. Уже известно, что генеральный директор компании выполнит просьбу Оганяна.

«Вечерний Ургант» снял пародию на ролик в поддержку поправок в Конституцию, в котором гей-пара усыновляет ребенка. В версии Ивана Урганта он вместе с Александром Гудковым забирает Дмитрия Хрусталева с ТНТ на Первый канал.

«Яндекс» ко Дню русского языка составил, ориентируясь на данные поисковых запросов, топ новых слов за последние 10 лет. В этом году такими словами стали «ауф», «локдаун» и «падра»: пользователи искали их в разы чаще, чем в прошлые годы.

Бэнкси нарисовал граффити, посвященное убийству Джорджа Флойда и протестам в США против расизма и полицейского насилия в отношении афроамериканцев. На рисунке изображен мемориал темнокожему человеку со свечой, от которой загорается американский флаг.

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства объявила победителей. Из пяти проектов, которые стали лауреатами, построен пока только один — Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Остальные находятся в процессе реализации.

Завтра, 7 июня, в 18.00 на «Афише» пройдет второй день онлайн-марафона «Эфир из Дома: Save the Scene», организованного клубом Powerhouse Moscow. В лайнапе — «Казускома», «Сад имени Федора», «Нотэберд», Groza, Lovanda, Даня Никитин, Kymatic. Посмотреть трансляцию можно будет здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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#Savethescene: «Деревянные киты», «Пасош», Lucidvox (онлайн-трансляция)
Интересные инди-проекты в поддержку знакового клуба
драматический
Баязет (онлайн-трансляция)
Новый спектакль провокатора-интеллектуала Франка Касторфа по текстам Расина и Арто
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки
поп
«Dear Class of 2020» (онлайн-трансляция)
Звездный выпускной для американских школьников
рок
#Savethescene: «Казускома», «Сад имени Федора» (онлайн-трансляция)
Продолжение марафона в поддержку Powerhouse
мюзикл
Мастер и Маргарита (онлайн-трансляция)
Screenlife-мюзикл по роману Булгакова

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