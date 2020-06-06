Бэнкси нарисовал граффити, посвященное протестам в США против расизма

На граффити изображен мемориал темнокожему человеку со свечой, от которой загорается американский флаг. Где именно появился рисунок, пока не известно. Бэнкси написал, что сначала не хотел высказывать на эту тему, чтобы дать слово афроамериканцам, но потом подумал, что это не только их проблема, но и его тоже.

Бэнкси нарисовал граффити, посвященное убийству Джорджа Флойда и протестам в США против расизма и полицейского насилия в отношении афроамериканцев. Фотографию новой работы художник опубликовал в инстаграме.

«Цветных людей обманывает система. Белая система. Словно прорванная труба затапливает квартиру соседей, живущих снизу. Лживая система превращает их жизнь в постоянные страдания, но трубу должны чинить не они. Они и не могут, никто не впустит их в квартиру сверху. Это проблема белых. И если белые ее не починят, то кто‑то должен будет подняться к ним и выбить дверь», — написал художник.

В августе в России покажут новый фильм про Бэнкси. Трейлер можно посмотреть здесь.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.

Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею афроамериканца, обвиняют в в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троим остальным предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.