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Ауф, локдаун и падра: «Яндекс» составил список новых слов десятилетия

Анастасия Цой
Сегодня в 15:29

Ко Дню русского языка аналитики «Яндекса» составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

По топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово «селфи». А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое «эщкере». Многие слова из списка уже вошли в язык и стали привычными.

В этом году в 10 раз чаще, чем в предыдущие годы, пользователи искали слова «ауф», «локдаун» и «падра». Первое слово означает кайф от чего‑то или восхищение чем‑то, оно часто используется в мемах про волков.

Второе близко по значению к слову «карантин», им называют резкое снижения социальной активности из‑за различных ограничений.

Слово «падра», вероятно, стало популярным после песни Miyagi и Andy Panda «Кассандра», в припеве которой есть такие строчки: «Моя дикая Косандра, игривая падра. Затмевала разум, убивала музыканта». Клип на песню вышел в феврале, сейчас у него уже более 20 млн просмотров.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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