Ауф, локдаун и падра: «Яндекс» составил список новых слов десятилетия

По топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово «селфи». А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое «эщкере». Многие слова из списка уже вошли в язык и стали привычными.

Ко Дню русского языка аналитики «Яндекса» составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. Об этом « Афише Daily » рассказали представители компании.

В этом году в 10 раз чаще, чем в предыдущие годы, пользователи искали слова «ауф», «локдаун» и «падра». Первое слово означает кайф от чего‑то или восхищение чем‑то, оно часто используется в мемах про волков.

Второе близко по значению к слову «карантин», им называют резкое снижения социальной активности из‑за различных ограничений.

Слово «падра», вероятно, стало популярным после песни Miyagi и Andy Panda «Кассандра», в припеве которой есть такие строчки: «Моя дикая Косандра, игривая падра. Затмевала разум, убивала музыканта». Клип на песню вышел в феврале, сейчас у него уже более 20 млн просмотров.