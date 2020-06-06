СМИ: в Норильске обнаружили превышение уровня вредных веществ в 200 раз

В водоемах в Норильске обнаружили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в 200 раз. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник агентств, всего было восемь проб забора воды. При этом водозаборы делали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, куда попали нефтепродукты после аварии на ТЭЦ-3, а ниже по их течению — нет.

В Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», 29 мая случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.

Вчера Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации в Норильске. Глава МЧС заявил, что ЧП локализовано. На сегодняшний день ликвидаторы последствий аварии собрали около 700 тонн водонефтяной смеси: ее обрабатывают сорбентом, а позже топливо будут вывозить. Все это делает за счет «Норникеля», без привлечения бюджетных средств. Предполагается, что всего будет потрачено более 10 млрд рублей.