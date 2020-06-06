Архитектурная премия Москвы объявила победителей. Ими стали пять проектов

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства, учрежденная в 2017 году, объявила победителей. Как сообщает официальный сайт мэра города, лауреатами стали пять проектов.

Лучшим объектом спортивно-зрелищного назначения признали Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Он открылся летом прошлого года. Это единственный проект-победитель, который уже построен. Остальные находятся в процессе реализации.

Лучшим образовательным проектом стала общеобразовательная школа в Троицке, лучшим проектом транспортного назначения — транспортно-пересадочный узел «Рязанская». В номинациях «Лучший проект дома стандарт-класса» и «Лучший проект коммерческого назначения» победили жилой дом на улице Бауманской и комплекс апартаментов с подземной автостоянкой на улице Нижняя Масловка.