Архитектурная премия Москвы объявила победителей. Ими стали пять проектов

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства, учрежденная в 2017 году, объявила победителей. Как сообщает официальный сайт мэра города, лауреатами стали пять проектов.
Лучшим объектом спортивно-зрелищного назначения признали Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Он открылся летом прошлого года. Это единственный проект-победитель, который уже построен. Остальные находятся в процессе реализации.
Лучшим образовательным проектом стала общеобразовательная школа в Троицке, лучшим проектом транспортного назначения — транспортно-пересадочный узел «Рязанская». В номинациях «Лучший проект дома стандарт-класса» и «Лучший проект коммерческого назначения» победили жилой дом на улице Бауманской и комплекс апартаментов с подземной автостоянкой на улице Нижняя Масловка.
Лучший проект спортивно-зрелищного назначения
Лучший образовательный проект
Лучший проект транспортного назначения
Лучший проект дома стандарт-класса
Лучший проект коммерческого назначения
Всего на рассмотрение было подано 106 заявок, это максимальное количество за три года существования премии. «Каждый год по числу заявок на премию и составу проектов мы можем видеть, как развиваются разные сегменты рынка недвижимости столицы, по какому пути идет архитектурная мысль и как наши коллеги видят перспективы города в сфере проектирования.
Этот год не стал исключением — впервые была выделена номинация транспортных проектов, что очень правильно, учитывая, какими темпами идет строительство метро и ТПУ (транспортно-пересадочных узлов) и как изменился подход к архитектурному облику новых станций и объектов. Впервые жюри был отмечен проект, входящий в программу реновации», — рассказал главный архитектор Москвы и председатель жюри Сергей Кузнецов.