Сооснователь Reddit покинул совет директоров и попросил назначить на его место темнокожего

Сооснователь Reddit Алексис Оганян покинул совет директоров компании и попросил назначить на его место темнокожего человека. Об этом он написал на своей сайте.

«Я стал соучредителем Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям найти сообщество и чувство принадлежности. Давно пора делать правильные вещи. Я поступаю так ради себя, своей семьи и своей страны», — заявил Оганян.

Он добавил, что пишет это как отец, который должен быть в состоянии ответить своей темнокожей дочери, когда она спросит: «А что сделал ты?». Предприниматель женат на темнокожей теннисистке Серене Уильямс, у них есть двухлетняя дочь.