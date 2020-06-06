Сооснователь Reddit покинул совет директоров и попросил назначить на его место темнокожего

Сооснователь Reddit Алексис Оганян покинул совет директоров компании и попросил назначить на его место темнокожего человека. Об этом он написал на своей сайте.
«Я стал соучредителем Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям найти сообщество и чувство принадлежности. Давно пора делать правильные вещи. Я поступаю так ради себя, своей семьи и своей страны», — заявил Оганян.
Он добавил, что пишет это как отец, который должен быть в состоянии ответить своей темнокожей дочери, когда она спросит: «А что сделал ты?». Предприниматель женат на темнокожей теннисистке Серене Уильямс, у них есть двухлетняя дочь.
Также Оганян заявил, что будет использовать будущие доходы от акций Reddit, чтобы помогать афроамериканцам. Он начнет с пожертвования миллиона долларов в программу «Знай свои права», которая отстаивает права темнокожих людей.
«Всем, кто борется, чтобы починить нашу разбитую нацию: не останавливайтесь», — сказал в заключении Оганян.
Он покинул совет директоров на фоне протестов в США против расизма и полицейского насилия. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда: он погиб после жестокого задержания полицейскими.
Как пишет The Verge, пользователи Reddit также предъявляли претензии к руководству площадки, которое, по их мнению, не может принять меры против проявлений расизма на некоторых форумах.
Генеральный директор Reddit Стив Хаффман написал, что выполнит просьбу Оганяна и заменит его темнокожим человеком. Он также пообещал решить проблему с постами ненависти на платформе.