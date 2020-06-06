В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области и Петербурге. За ними идут Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Ивановская области, Красноярский край и Республика Дагестан.