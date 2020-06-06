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В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:01

В России за сутки выявили 8855 случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области и Петербурге. За ними идут Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Ивановская области, Красноярский край и Республика Дагестан.

За сутки, по официальным данным, умерли 197 пациентов с COVID-19 (за все время — 5725), выздоровели 8708 человек (за все время — более 221 тыс.). Всего в стране зарегистрировано 458 689 случаев коронавируса.

В ВОЗ считают, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом организация предупредила, что снижение заболеваемости происходит не по естественным причинам, а из‑за карантинных мер. Если их ослабить или отменить, может произойти новый пик.

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