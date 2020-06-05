Больше четверти компаний из сферы услуг в Москве могут не пережить карантин

До конца лета в Москве могут закрыться до 27% компаний сферы услуг, сообщает РБК со ссылкой на Московский центр урбанистики Сергея Капкова.

Закрыться рискуют около 9000 компаний с годовой выручкой 60 млрд рублей. Сложнее всего после карантина придется кафе, ресторанам, фитнес-центрам. салонам красоты, предприятиям бытовых услуг и другому бизнесу услуг.

Это базовый прогноз. Есть также положительный (закроется 8,1% компаний), умеренно негативный (38,8%) и крайне негативный (56,1%). Учитывая сложившуюся ситуацию, эксперты склоняются к базовому прогнозу.

Сейчас в Москве идет первый этап снятия ограничений, введенных из‑за пандемии коронавируса. С 25 мая начали работать многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы» и каршеринг, а с 1 июня открылись непродовольственные магазины, прачечные, химчистки и ремонтные мастерские, а также разрешили прогулки в парках и скверах по графику.

Недавно Роспотребнадзор заявил, что город готов к первому и второму этапам снятия ограничений, хотя мэр столицы Сергей Собянин считает, что к нормальной жизни Москва вернется примерно через год. Что касается бизнеса, правительство России уже разработало программу поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса и ограничительных мер, принятых для ее сдерживания.

За прошедшие сутки в России выявили 8726 случаев заражения коронавирусом, из них 762 и 378 в Москве и Подмосковье. Всего в стране уже 449 834 заразившихся.