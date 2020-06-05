Онлайн-продажи книг в России во время пандемии выросли на 27%

Во время пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции онлайн-продажи книг в России выросли на 27%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского книжного союза Сергея Степашина.

«За два карантинных месяца прошло 600 презентаций, которые охватили 15 млн читателей. Читатель никуда не ушел во время карантина. Продажи книг онлайн выросли с 23 до 50%», — заявил Степашин на открытии Книжного салона в Петербурге.

Книжная индустрия, тем не менее, переживает из‑за пандемии не лучшие времена. Полтора месяца назад книгоиздатели и неравнодушные к книгам люди обращались к властям с просьбой спасти ее: была запущена петиция и отправлено письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Также представители издательского бизнеса попросили правительство России добавить книги в список товаров первой необходимости. Некоторым независимым магазинам вообще приходится выживать за счет пожертвований.