Оператор «Дюны» рассказал, что каждая ее часть будет самостоятельным фильмом

Оператор «Дюны» Дени Вильнева Грег Фрейзер рассказал в интервью Collider, что фильм будет законченным произведением, а не первой частью одной картины. Судя по его словам, второй фильм по «Дюне» не будет продолжением первого.

«Это законченная история в себе, которой есть куда двигаться. Полностью самостоятельный эпичный фильм, из которого люди при просмотре много чего узнают.

В визуальном плане это было то еще приключение. Прекрасный опыт съемок. Меня поразили люди, работающие над ним. Некоторые актеры, кроме того что невероятно талантливы, еще и очень милые сами по себе, и мы с ними очень сблизились», — говорит Фрейзер.

Ранее оператор снимал фильм «Изгой-один» и сериал «Мандалорец». Однако он уверяет, что мир «Дюны» не будет похож на мир «Звездных войн».

Хотя некоторые сходства все-таки будут: «Есть сходства вроде пустыни. В смысле, поймите меня правильно, я уверен, что Джордж Лукас вдохновлялся «Дюной» при создании «Звездных войн». Не знаю, может, об этом нельзя говорить, но в некоторых местах есть сходство, и можно сказать, что он определенно кое‑что позаимствовал. Так что я снимал осторожно, чтобы не повторяться. И не только для фильма, но и потому что это весело. Ненавижу делать одно и то же дважды».

Действие «Дюны», снятой по роману Фрэнка Герберта, происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной.

Главную роль — Пола Атрейдеса, мессию народа планеты Арракис, — исполнил Тимоте Шаламе. Его отца сыграл Оскар Айзек, а мать — Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

Первые кадры фильма можно посмотреть здесь. Картина должна выйти в прокат в декабре.