Из твиттера Роскосмоса пропали твиты Дмитрия Рогозина

Из твиттера Роскосмоса пропали старые твиты главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. На это обратил внимание телеграм-канал «Методичка».

В частности, пропали сообщения «Мы русские. С нами Бог!», «Вчера пил с русскими — чуть не умер. Сегодня опохмелялся с русскими — лучше бы я умер вчера!», анекдоты про пиявок, олигархов и тигров на Украине, предложение США отправлять астронавтов в космос с помощью батута и репост новости о том, что Полина Гагарина не победила на «Евровидении» из‑за «антигейского закона».

Однако старые твиты Рогозина до сих пор можно найти в интернет-архиве или посмотреть некоторые из них в нашем материале.

Твиттер Рогозина решили передать корпорации, которую он возглавляет, поскольку у него было гораздо больше подписчиков, чем у Роскосмоса. Аккаунт переименовали в «Государственная корпорация «Роскосмос», но некоторое время не меняли логин @Rogozin и не удаляли личные твиты главы корпорации.