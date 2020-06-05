Курьеры Delivery Club запланировали забастовку. В компании объяснили это штрафами и отменили их

Delivery Club решил отменить штрафы, которые вызвали недовольство курьеров. Сейчас сервис работает в обычном режиме, на смену вышло необходимое количество сотрудников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Накануне телеграм-канал «Расстрига» со ссылкой на одного из курьеров сервиса рассказал о планирующейся забастовке. По данным канала, курьеры недовольны многочисленными штрафами и увольнениями, и часть из них намерены не выходить на смены 5 июня. Собеседник «Расстриги» отметил, что сотрудники также думают провести митинг, «но это еще не точно, потому что многие боятся выйти на улицу».

Позже в телеграм-канале «Русский маркетинг» появилось обращение людей, одетых в форму Delivery Club. Они потребовали отменить новые правила, согласно которым зона пеших курьеров была увеличена до 6 километров. В противном случае курьеры перестанут принимать заказы и выходить на работу. По словам участника видео, 5 июня, в 15.00, «очень много курьеров» приедут по адресу Мневники, 10, корп. 1, и будут требовать встречи с неким Андреем Куцмаком (вероятно, речь идет об одном из руководителей компании).

В Delivery Club заявили, что зоны доставки были увеличены в тестовом режиме. «Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство», — заявили в компании, уточнив, что эти штрафы уже компенсированы.

Тем не менее, как пишет издание «Подъем», курьеры не собираются отменять акцию у офиса Delivery Club. По данным канала, многие сотрудники восприняли объявление сервиса как «отмазку, чтобы переубедить курьеров идти к руководству».